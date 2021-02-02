Салехард, , 13:20 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 65 случаев.

Основные очаги заражения на 2 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой — 11; Ноябрьск — 9; Пуровский район и Губкинский — по 7.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 2 февраля 35 741 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 32 065 человек, 381 пациент с COVID-19 скончался.