Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге увеличилcя норматив на бесплатное питание в городских школах. Соответствующее постановление подписал и.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов.

Согласно тексту документа, выросла стоимость двухразового питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья, если дети учатся на дому. Теперь в бюджете будут тратить не 118 рублей в день на данные нужды, а 122 рубля 70 копеек.

Остальные нормативы остаются прежними, уточняется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года в Екатеринбурге увеличилась плата за детский сад.

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