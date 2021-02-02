Сыктывкар, , 13:19 — REGNUM За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 137 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Наибольший прирост заболевших за сутки отмечен в Сыктывкаре — 53 случая, Воркуте — 15, Усинске — 12 и Ухте — 10.

По данным ведомства, за сутки после COVID-19 выздоровели 143 человека, трое ковид-пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на фоне пандемии выросла смертность населения.