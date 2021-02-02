В Волгограде назвали имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года — 2020». Победу в конкурсе одержал учитель математики Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров, сообщает пресс-служба Минпросвещения России 2 февраля.

Заключительное испытание состоялось в режиме пресс-конференции. Пять финалистов отвечали на вопросы журналистов, коллег и родителей, школьников и студентов педагогических вузов.

ИА REGNUM отмечает, что Михаил Гуров с отличием окончил балакавриат и магистратуру Южного федерального университета по направлению «Математика», затем — магистратуру Южно-Российского гуманитарного института по направлению «Экономика», защитил кандидатскую диссертацию.

С 2008 года стал автором более двух десятков научных и учебно-методических работ.