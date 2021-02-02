Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назначил победителя конкурса «Учитель года» Михаила Гурова своим советником. Об этом сообщает принадлежащий министерству телеграм-канал «Большая перемена РФ».
«Министр просвещения России Сергей Кравцов назначил абсолютного победителя всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» Михаила Гурова своим советником», — говорится в сообщении телеграм-канала.
В Волгограде назвали имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года — 2020». Победу в конкурсе одержал учитель математики Лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров, сообщает пресс-служба Минпросвещения России 2 февраля.
Заключительное испытание состоялось в режиме пресс-конференции. Пять финалистов отвечали на вопросы журналистов, коллег и родителей, школьников и студентов педагогических вузов.
ИА REGNUM отмечает, что Михаил Гуров с отличием окончил балакавриат и магистратуру Южного федерального университета по направлению «Математика», затем — магистратуру Южно-Российского гуманитарного института по направлению «Экономика», защитил кандидатскую диссертацию.
С 2008 года стал автором более двух десятков научных и учебно-методических работ.
Пятёрку финалистов всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» определили 1 февраля в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации региона. За главную награду — хрустального пеликана — будут бороться педагоги из республик Бурятия и Адыгея, Ростовской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга.
В полуфинале участники представляли мастер-классы по семи тематическим направлениям. Они делились своими наработками и авторскими методиками преподавания с коллективами 33 педагогических вузов России. По итогам этого конкурсного испытания были определены пять финалистов. За звание «Учителя года — 2020» будут бороться: учитель русского языка и литературы Елена Цыдыпова (Республика Бурятия), учитель математики Сергей Левченко (Республика Адыгея), учитель математики Михаил Гуров (Ростовская область), учитель русского языка и литературы Диана Минец (Вологодская область) и учитель математики Иван Меньшиков (Санкт-Петербург).