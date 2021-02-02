Москва, , 13:21 — REGNUM За год пандемии у жителей Москвы изменились транспортные предпочтения и привычки. Об этом 2 февраля в личной колонке на сайте транспортного комплекса столицы написал заместитель мэра города Максим Ликсутов.

Согласно его оценке, в Москве больше нет ярко выраженного начала рабочего дня. Кроме того, более популярными стали альтернативные способы перемещения.

«Вопрос возврата доверия к городскому транспорту — первоочередной в повестке городов, поэтому мы должны думать, как восстанавливать активность людей и популярность поездок», — написал Ликсутов.

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