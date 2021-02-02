Сыктывкар, , 13:14 — REGNUM В 2020 году численность постоянного населения республики Коми сократилась почти на шесть тысяч человек и составила 814 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в Комистате.

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На сокращение численности почти в равной степени повлиял миграционный отток (52% от общего сокращения населения) и естественная убыль населения (48%).

По данным статистики, естественная убыль населения в Коми за год увеличилась с 2,3 до 3,7%: рождаемость сократилась на 4,2%, а смертность выросла на 8,4%.

Напомним, по данным республиканского штаба, от COVID-19 в республике скончались 695 человек.