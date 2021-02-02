Джакарта, 2 февраля 2021, 13:10 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 10 379 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»
За 11 месяцев пандемии в Индонезии подтвердили 1 099 687 случаев заражения коронавирусом.
Как известно, первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Индонезии 2 марта 2020 года.
В Индонезии за сутки от коронавируса вылечились 12 848 пациентов, а скончались — 304. Всего эпидемия унесла жизни 30 581 человека.
В стране также зарегистрировано 172 930 активных случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не существует стандартной формулы борьбы с пандемией.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии о пандемии: «Не существует стандартной формулы борьбы»
Читайте развитие сюжета: Уровень смертности от коронавируса в Индонезии вырос на 25% за неделю