Джакарта, , 13:10 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа выявили 10 379 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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За 11 месяцев пандемии в Индонезии подтвердили 1 099 687 случаев заражения коронавирусом.

Как известно, первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Индонезии 2 марта 2020 года.

В Индонезии за сутки от коронавируса вылечились 12 848 пациентов, а скончались — 304. Всего эпидемия унесла жизни 30 581 человека.

В стране также зарегистрировано 172 930 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не существует стандартной формулы борьбы с пандемией.

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