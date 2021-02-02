Илекский район, , 13:05 — REGNUM Из Оренбургской области в Казахстан пытались вывезти по фальсифицированным документам 35 лошадей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

Грузовик, в котором перевозился табун лошадей, задержан 31 января в районе пункта пропуска «Илек». Установлено, что животные перевозятся в Казахстан по ветеринарному сертификату (формы №1), выданным компетентным органом Белоруссии. При этом выявлено несоответствие информации, заявленной в сертификате, фактическим данным (номер транспортного средства и количество животных). Кроме того, информация о выдаче ветеринарного сертификата отсутствовала в информационной системе «Аргус», что свидетельствует о фальсификации ветеринарных сопроводительных документов.

Материалы о данном факте переданы в полицию. Животные поставлены на карантин в Илекском районе. Грузоперевозчик привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).

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