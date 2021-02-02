Красногорск, , 13:05 — REGNUM В 2021 году общая посевная площадь Подмосковья увеличится на 46,5 тыс. гектаров. Об этом 2 февраля сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, прирост составил 9% к показателям предыдущего года. Всего посевная площадь в регионе достигнет в 2021 году 577,5 тыс. гектаров.

«Планируется провести известкование порядка на 20 тысяч гектаров земель. Это процесс внесения в грунт специальных добавок для снижения уровня кислотности. Работы повысят плодородие почвы», — заявил Воскресенский.

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