Ташкент, , 13:01 — REGNUM За два года в Узбекистане планируют построить почти 3 тыс. зданий махаллинских комитетов (органы местного самоуправления). Это следует из постановления правительства «Об утверждении адресной программы по организации комплексов органов самоуправления граждан на 2021−2022 годы».

На строительство зданий планируется направить 1,7 трлн сумов ($162 млн). Средства будут выделены в рамках государственно-частного партнерства, а также из местных бюджетов.

В 2021 году планируется построить 1881 здание, в 2022 году — 1070 зданий. Для подключения зданий к сетям коммуникаций планируется привлечь средства «Региональных электрических сетей», «Узтрансгаза» и «Узбектелекома».

В здании разместятся отделения министерства по поддержке махалли и семьи, а также фонда «Махалла».

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