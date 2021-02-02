Иерусалим, , 13:01 — REGNUM За истекшие сутки в Израиле было выявлено свыше 8,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 8774 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 655 001.

Также сообщается, что за это же время в Израиле было от COVID-19 скончались 20 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 4816.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 579,5 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее днем ранее в Израиле за сутки было выявлено свыше 8,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.