Москва, , 13:01 — REGNUM Прирост по заболеваемости COVID-19 на Алтае составляет 0,01%, это наименьший показатель в России. Такие данные сообщили 2 февраля журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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В штабе назвали семь регионов с наименьшими темпами прироста за сутки. Это Республика Алтай — 0,01%, Тува — 0,1%, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чечня, Магаданская область, Еврейская автономная область — по 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 февраля в России выявили 16 643 новых заболевших COVID-19.