Москва, , 12:55 — REGNUM Иностранные послы, в большом количестве прибывшие к зданию суда в Москве, где проходит рассмотрение дела российского блогера, не должны вмешиваться во внутрироссийские дела. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но никак не за рамками этой конвенции, и, конечно же, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более допускать каких-либо действий, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд», — сказал Песков.

Он отметил, что иностранные дипломаты «должны как-то обозначить свои действия» в виде поддержки принятия жёстких мер в отношении нарушителей российского закона, либо в виде попытки оказания давления на судебный процесс.