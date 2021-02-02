Йошкар-Ола, , 12:54 — REGNUM В Марий Эл поступила ещё одна партия вакцины от коронавируса — 9 тыс. доз. Об этом сообщает региональный минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В министерстве напомнили, что запись на получение прививки осуществляется на портале Госуслуг и в регистратуре поликлиники по месту жительства.

Напомним, всего в регионе планируется привить от коронавируса около 60% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступила на прошлой неделе — 5,4 тыс. доз. 1 февраля в Марий Эл стартовала массовая вакцинация.