Йошкар-Ола, 2 февраля 2021, 12:54 — REGNUM В Марий Эл поступила ещё одна партия вакцины от коронавируса — 9 тыс. доз. Об этом сообщает региональный минздрав.
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В министерстве напомнили, что запись на получение прививки осуществляется на портале Госуслуг и в регистратуре поликлиники по месту жительства.
Напомним, всего в регионе планируется привить от коронавируса около 60% населения.
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») поступила на прошлой неделе — 5,4 тыс. доз. 1 февраля в Марий Эл стартовала массовая вакцинация.