Пермь, , 12:54 — REGNUM В роддомах Пермского края запретят рекомендовать женщинам отказ от новорожденных сыновей и дочерей. Вместо этого женщинам будут предлагать помощь специалистов. Такой подход внедряется в рамках проекта «В домике», сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Дедморозим».

Команда, реализующая проект, преследует цель — помочь малышам остаться в семье и не попасть в систему интернатных учреждений. В числе основных причин, по которым матери отказываются от новорожденных младенцев, в Прикамье называют отсутствие поддержки семьи, низкий достаток, тяжёлое заболевание ребёнка.

Как правило, когда женщины оказываются перед сложным выбором, их окружение, в том числе сотрудники роддомов, предлагают единственное решение — оставить ребёнка в больнице. Специалисты проекта «В домике» предлагают изменить беседу с матерями и рассказывать про другие выходы из ситуации.

В Перми, Верещагино, Чусовом, Чайковском, Чернушке, Краснокамске, Осе, Березниках и Кунгуре, Лысьве и Сиве уже идет обучение представителей роддомов, акушерских отделений и женских консультаций. Представителям медучреждений рассказывают, как провести беседу.

«Сейчас мы разными способами пытаемся изменить отношение сотрудников роддомов к женщинам, которые думают об отказе от ребёнка. К сожалению, многие по-прежнему уверены, что малышу, особенно больному, будет лучше в специальном учреждении, хотя это не так. У нас уже есть опыт, когда сотрудники роддомов совместно со специалистами службы помогают сохранить малыша в семье», — отметила координатор проекта «В домике» Татьяна Добрынина.