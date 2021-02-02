Белгород, , 13:12 — REGNUM Партия антибиотика, используемого при лечении коронавирусной инфекции, поступила в аптеки Белгородской области. В торговые сети направили 50 тысяч флаконов лекарства, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе департамента экономического развития региона.

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Белгородские аптеки получили 50 тысяч упаковок «Цефтриаксона». Это позволит закрыть более чем месячную потребность региона в препарате. Антибиотик распределили по 71 аптеке области.

В конце января 2021 года из резервного фонда правительства РФ в Белгородскую область было направлено более 10,6 млн рублей для закупки лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом.