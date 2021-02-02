Москва, , 12:54 — REGNUM Специалисты выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки в России. Такие данные приводит 2 февраля оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Число новых заболевших опустилось ниже отметки в 17 тыс. впервые с начала года. Такие же показатели фиксировались в последней декаде октября 2020 года, но тогда наблюдался подъём заболеваемости.

Сейчас в Роспотребнадзоре заявляют о стабилизации обстановки по коронавирусной инфекции.

За сутки 1 февраля признаны выздоровевшими 22 372 человека, 539 больных скончались.

Читайте также: Военные врачи помогают населению 43 регионов РФ в борьбе с COVID-19