Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM Суды в Казахстане будут руководствоваться презумпцией виновности при рассмотрении исков в отношении государственных органов. Об этом 2 февраля заявил председатель Верховного суда Жакип Асанов на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Глава Верховного суда рассказал о подготовке судебной системы Казахстана к введению административной юстиции. С 1 июля 2021 года в республике начнет действовать процедурно-процессуальный кодекс.

Асанов отметил, что введение административной юстиции будет способствовать повышению дисциплины государственного аппарата, а также улучшению инвестиционного климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2020 года Касым-Жомарт Токаев подписал Административно-процессуальный кодекс Казахстана.

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