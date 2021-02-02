Великий Новгород, , 12:49 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявлено 145 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 2 февраля в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем сутками ранее, и на пять меньше, чем два дня назад.

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При этом опережающими темпами растет количество выздоровевших и сокращается число активно больных ковидом в настоящее время.

С начала эпидемии в регионе выявлено 24 337 случаев заражения, выздоровели 23 667 человек, в том числе 205 за последние сутки. От ковида скончались 110 жителей Новгородчины.

Напомним, в связи со снижением заболеваемости в регионе объявлены послабления для сферы общепита, для проведения экскурсий и спортивных соревнований.

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