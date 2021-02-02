Элиста, , 12:47 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 февраля. Для сравнения: днём ранее было выявлено 73 носителя инфекции.

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За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 17 тыс. 636 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровление 15 тыс. 708 пациентов.

В настоящее время на лечении в госпиталях находятся более 700 ковид-пациентов. В двух стационарах для долечивания медицинскую помощь получают порядка 160 человек. Более 4 тыс. жителей республики остаются на самоизоляции.

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