Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM В Свердловской области в конце января 2021 года более чем на четверть сократилось число случаев внебольничных пневмоний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

За четвёртую календарную неделю января зафиксировано 2050 таких случаев. Это ниже уровня третьей недели на 28%, уточнили в ведомстве.

Есть муниципалитеты, где ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями обстоит хуже, чем в среднем по области. В частности, не лучшим образом обстоят дела в Среднеуральске, Верхней Салде, Шале, Белоярском (там число случаев в полтора раза выше, чем в среднем по муниципальным образованиям) и ряде других территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за последнюю неделю января на 10% увеличилась заболеваемость ОРВИ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области зарегистрировали ещё 14 смертей от COVID-19