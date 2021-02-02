Йошкар-Ола, , 12:44 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 февраля выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 43 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 750 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9399 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 51 человек. 156 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев от COVID-19 не регистрировалось, накануне скончались двое жителей республики среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1195 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 266 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 660 человек, из них у 655 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 83 пациента, при этом госпитализированы 48 жителей Марий Эл.