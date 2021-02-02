Вена, , 12:43 — REGNUM Министерство внутренних дел Австрии увеличило штраф за отсутствие маски и несоблюдение социальной дистанции в общественных местах. Об этом заявил глава ведомства Карл Нехаммер на пресс-конференции.

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«Каталог штрафов значительно повышается. За отсутствие маски типа FFP2 или несоблюдении дистанции штраф будет увеличен (с 25) до 90 евро», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 февраля в Австрии начнется постепенное снятие коронавирусных ограничений. Так, в стране откроются торговые центры, магазины, салоны красоты, музеи и зоопарки. При этом посетители и персонал этих объектов должны будут носить респираторы с классом защиты FFP2 и соблюдать другие санитарные требования.

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