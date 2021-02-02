Кемерово, 2 февраля 2021, 12:41 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 3 февраля, ожидаются снегопады и метели. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
Так, днём прогнозируются снегопады, местами сильные, метели, усиление ветра, местами порывы до 17−22 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости временами до 1000 метров и менее.
Сотрудники регионального управления МЧС России рекомендуют кузбассовцам при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.