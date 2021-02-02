Саранск, , 12:40 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 2 февраля выявили 73 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 75 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 190 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 89 человек, всего с начала пандемии выздоровели 13 677 жителей Мордовии. 139 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. Накануне от COVID-19 скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2374 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 31 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1343 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2228 человек.