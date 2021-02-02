Москва, , 12:42 — REGNUM Деятельность общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, планируется начать финансировать из региональных бюджетов. Об этом 2 февраля заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава СПЧ подчеркнул, что финансирование будет осуществляться из бюджетов субъекта РФ посредством перевода средств на деятельность ОНК в общественную палату региона. Реализовать эту инициативу планируется к маю 2021 года.

«Предполагается, что в бюджет общественных палат местные законодательные собрания будут включать расходы на ОНК. Мы будем этого добиваться. Мы добьемся этого», — заявил Фадеев.

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