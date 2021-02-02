Чита, , 12:36 — REGNUM В ходе массовой вакцинации от COVID-19 в Забайкалье уже привито свыше 13 тысяч граждан. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба краевого правительства. Всего регион получил более 22 тысяч вакцин, там работает 34 стационарных и четыре передвижных пункта вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Также известно, что 3 по 6 февраля в Забайкалье поступит еще более 11 тысяч доз для вакцинации. По оценке заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, прием желающих воспользоваться вакциной от COVID-19 проходит по всем требованиям.

«Жители все с очень хорошим и положительным настроем приходят, с желанием защититься от заболевания. Забайкальцы и сотрудники КМЦ высказывают пожелание, чтобы скорее пришла новая партия вакцины, потому что жители ждут возможность поставить прививку. Лист ожидания в учреждениях сформирован как минимум на ближайшие две недели», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 2 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 34 845 человек, причём 210 из них обнаружили за последние сутки.

Читайте также: Ещё пять смертей от COVID-19 зарегистрированы в Забайкалье