Асекеевский район, Оренбургская область, , 12:35 — REGNUM В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о преступлениях против трех детей. Фигурантом является настоятель приходов Асекеевского района, сообщает 2 февраля СУ СКР по региону.

По версия следствия, с января 2019 года по февраль 2020 года иеромонах совершал сексуальное насилие в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции. В одном эпизоде речь идет о сексуальном насилии над ребенком младше 14 лет.

Священник задержан в мае 2020 года. Он заключен под стражу. Со 2 мая 2020 года запрещён в священнослужении.

Стоит отметить, что настоятель приходов Алексеевского района не первый служитель церкви, оказавшийся в центре скандала из-за сексуального интереса к детям. Напомним, в 2019 году на всю страну прогремело дело известного оренбургского многодетного священника.

Читайте также: Священнику Николаю Стремскому грозит до 20 лет колонии

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье священника обвиняют в сексуальных преступлениях против детей