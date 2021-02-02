Сантьяго, , 12:34 — REGNUM Массовая вакцинация чилийского населения от COVID-19 может смягчить ситуацию с коронавирусом, однако ситуация в стране может ухудшиться с приходом второй волны пандемии. Об этой ситуации предупреждает исследование «Чили в пандемии: анализ на случай возможной катастрофы осенью-зимой 2021 года», проведённое исследовательским отделом Национальной федерации ассоциаций врачей Чили.

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Специалисты отмечают, что вторая волна коронавируса может оказаться хуже первой, а также принести с собой ухудшение ситуации и переполненность коечного фонда в больницах.

Эксперты провели исследование второй волны коронавируса в Европе, спроецировали данные показатели на меры, принимаемые в Чили, и пришли к выводу, что в случае неизменности текущей стратегии борьбы с COVID-19 может произойти катастрофа системы здравоохранения страны.

Глава федерации Хосе Луис Эспиноза подчеркнул, что, несмотря на кампанию вакцинации населения, в Чили произойдёт эпидемиологическая катастрофа в случае неизменности стратегии борьбы с вирусом.

По его словам, чилийские власти поддерживают стратегию борьбы с упором на уход за больными, а не на профилактику инфекции. Федерация предлагает усилить контроль на границах, поддерживать уровень тестирования и усиливать мониторинг для отслеживания и изоляции пациентов и их близких контактов.

Эспиноза также призывает к усилению работы муниципалитетов по выявлению и мониторингу контактирующих с больными лиц, чтобы должным образом изолировать их и сохранять как можно более жесткий контроль за передвижением людей внутри каждого муниципалитета.