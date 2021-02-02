Москва, , 12:34 — REGNUM Россия в очередной раз продлила авиасообщение с Великобританией. Решение принято оперативным штабом по недопущению завоза коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее авиасообщение с Великобританией было приостановлено до 1 февраля 2021 года. Теперь самолёты из Москвы в Лондон не будут летать 17 февраля.

Отмечается, что данные меры предпринимаются для сохранения здоровья российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией третий. Первый запрет на полеты был введен 22 декабря 2020 года.

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