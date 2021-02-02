Омск, , 12:34 — REGNUM За сутки в Омской области скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области от коронавирусной инфекции умерли 1092 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в регионе выявлено 37 590 носителей коронавируса, выздоровели 24 706 человек.

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