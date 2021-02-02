Белгород, , 13:10 — REGNUM Более 78 км сетей водоснабжения построят в Белгородской области в 2021 году. Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология», сообщили 2 февраля в пресс-службе правительства региона.

Сети появятся в сёлах Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Кроме водопровода в этих муниципалитетах обустроят 14 скважин, восемь резервуаров для чистой воды, по четыре водонапорные башни, станции обезжелезивания и насосных станций.

Кроме того, от Минстроя РФ регион получит около 700 млн рублей на внеочередное строительство ещё 27 объектов водоснабжения.