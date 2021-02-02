Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Жители Казахстана смогут редактировать заявки, поданные для досрочного снятия пенсионных накоплений. Об этом 2 февраля заявил председатель правления АО «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимов.

По его словам, заявители обращаются с просьбой изменить цель снятия средств. «Думаю, в течение одной недели такая возможность у заявителей появится», — сказал Ибрагимов.

Он отметил, что заявители зачастую просят аннулировать заявку. В частности, жители Казахстана просят объединить свои заявления с заявлением родственника.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года граждане Казахстана получили право снять часть своих пенсионных накоплений. Ранее в едином накопительном фонде республики сообщили, что отклонили 1,8 тыс. заявок.

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