Барнаул, , 12:30 — REGNUM Внесены поправки в указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко, где речь идёт о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщает сегодня, 2 февраля, пресс-служба краевого правительства, в соответствии с данным документом период самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 6 марта, но вместе с тем введено некоторое послабление карантинного режима: допускаются прогулки на свежем воздухе, за исключением прогулок в местах массового скопления людей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным на 2 февраля, среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 812 человек, +24 за последние сутки) и ОРВИ (21 232 человека, +145 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 362 человек (+178 за последние сутки).

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