Москва, , 12:36 — REGNUM Блогер Алексей Навальный неоднократно нарушал порядок условного заключения ещё до того, как попал в больницу с отравлением. Об этом представитель ФСИН заявил 2 февраля на судебном заседании о замене блогеру условного наказания на реальное.

Представитель ФСИН сообщил, что блогер должен был являться на регистрацию в установленный инспекцией день, однако в течение 2020 года несколько раз не сделал этого. Так случилось и 13 января 2020 года, а всего было не менее шести неявок, при этом блогер не давал никаких пояснений.

Блогеру выносили предупреждение об отмене ему условного осуждения. Он отказался от дачи письменных объяснений, был оформлен соответствующий акт.

С конца сентября, добавил представитель ФСИН, блогер амбулаторно лечился и, судя по сообщениям в СМИ, свободно перемещался и давал интервью. Он не связывался с инспекторами ФСИН, из-за чего был объявлен в розыск. В службе сочли, что он систематически уклоняется от условного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСИН попросила суд отправить Навального в колонию на 3,5 года.

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