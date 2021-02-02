Москва, , 12:31 — REGNUM У граждан России должно быть право выбора, каким образом им получать государственные услуги: в цифровом или обычном формате. Об этом 2 февраля заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У гражданина нашей страны должно быть право отказаться от работы в цифровом мире. Он, если захочет, должен получать свидетельство на собственность в бумажной форме, документы в бумажной форме и не регистрироваться в цифровом пространстве. Кому-то не нравится работать в цифровом пространстве, а кто-то просто не хочет это делать. Цифровые технологии должны использоваться на благо граждан», — заявил Ашманов.

Также в России необходимо запретить массовую слежку за гражданами при помощи цифровых технологий. Например, наружное видеонаблюдение должно распознавать лица преступников, а не всех граждан.

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