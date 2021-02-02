Уфа, , 13:09 — REGNUM Импорт товаров в Башкирию увеличился на 19% в 2020 году. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Сообщается, что в прошлом году внешнеторговый оборот республики составил 3,924 млрд долларов США. Это на 22% меньше в сравнении с 2019 годом: тогда этот показатель составлял 5,25 млрд долларов США.

По словам начальника Башкирской таможни Марата Сафиуллина, в 2020 году таможня работала в особых условиях пандемии, в результате которой в целом сократилась внешнеторговая деятельность.

«Основной причиной снижения товарооборота Башкирии стало сокращение экспорта», — сообщил он.

Отмечается, что все же республике в прошлом году удалось сохранить традиционную экспортную направленность. Так, 77% внешнеторгового оборота составили вывозимые товары (в 2019 году — 4 млрд 258 млн долларов США, а в 2020 году — 3 млрд 11 млн долларов США).

При этом экспорт снизился на 29% за счет уменьшения объемов поставок товаров топливно-энергетического комплекса. А вот импорт показал увеличение на 19% (в 2019 году — 767 млн долларов США, в 2020 году — 913 млн долларов США).

Сообщается, что увеличение импорта произошло за счет ввоза в Россию предприятием из Башкирии морского танкера для перевозки газа (его стоимость составляет 251 млн долларов США).

«Товарную структуру экспорта Башкирии в 2020 году сформировали топливно-энергетические товары (39%), продукция машиностроительной отрасли (27%), химической промышленности (20%). В импорте преобладали товары машиностроительной отрасли (64%), химической промышленности (17%), продовольственные товары (8%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

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