Москва, , 12:29 — REGNUM Блогер Алексей Навальный после вынесения ему приговора с условным сроком по делу «Ив Роше» более 50 раз нарушил общественный порядок, сказал представитель ФСИН в ходе заседания суда.

«После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок», — сказал представитель ФСИН.

Он добавил, что это является нарушением условий контроля за условно осужденным.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского райсуда, где рассматривается представление ФСИН по изменению срока Алексею Навальному с условного на реальный. ФСИН просит отправить блогера в колонию на 3,5 года.

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