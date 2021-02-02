Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что он временно не будет использовать соцсеть Twitter.

«Ушел из Twitter на время», — написал на своей странице в данной социальной сети предприниматель.

При этом Маск не стал уточнять, по какой причине он принял такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило $200 млрд.