Омск, , 12:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 37 590 человек. Выздоровели 24 706 человек, в том числе 272 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Омской области выявили 174 случая заражения коронавирусом, выздоровели 79 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Омской области стали уже 1088 человек