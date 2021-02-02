Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 805 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным ведомства, 164 человека в стране были задержаны правоохранителями на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штраф в размере 2000 лари (около $600). Также сотрудники полиции оштрафовали 641 человека на 20 лари (около $6) за нарушение режима ношения масок.

В МВД отметили, что повторное нарушение карантинных мер, согласно грузинскому законодательству, влечёт уголовную ответственность.

Стоит отметить, что в Грузии комендантский час введен в ноябре 2020 года. Изначально в правительстве объявили, что его отменят 1 февраля 2021 года, но потом продлили еще на месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 850 носителей коронавируса