Москва, , 12:26 — REGNUM Условный срок блогеру Алексею Навальному, осужденному за хищения у компании «Ив Роше», следует заменить 3,5 годами колонии общего режима. Об этом заявил представитель Федеральной службы исполнения наказаний 2 февраля на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде.

Представитель ФСИН попросил суд отменить для Навального условное наказание и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима, так как блогер многократно нарушил правила условного осуждения.

Более того, нарушения происходили ещё до госпитализации блогера, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Симоновский суд рассматривает представление ФСИН о замене условного срока для Навального на реальный.

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