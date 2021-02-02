Париж, , 12:26 — REGNUM Во Франции фармацевты смогут осуществлять вакцинацию пациентов от COVID-19 вакциной AstraZeneka. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

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"Очевидно, фармацевты примут участие в вакцинации, потому что мы нуждаемся в них, потому что концентрация аптек в целом очень высокая на нашей территории», — заявил Атталь.

«Если до настоящего момента они не могли вакцинировать, то это потому, что вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna нуждаются в специальных условиях консервации, что не позволяет фармацевту хранить их в аптеке. С вакциной AstraZeneka такой проблемы нет», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 347 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,201 млн.

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