Иерусалим, , 12:25 — REGNUM 19-летний житель Израиля госпитализирован с миокардитом — воспалением сердечной мышцы — через пять дней после получения второй дозы вакцины от COVID-19, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные клиники скорой медицинской помощи.

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По последним данным, пока не установлено, явилось ли заболевание побочным эффектом вакцинации. По данным Национального института здравоохранения США, всего зарегистрировано несколько случаев миокардита, связанного с COVID-19.

«Тот факт, что симптомы начались сразу после вакцинации, вызывает подозрение, что воспаление могла вызвать иммунологическая реакция», — объясняет доктор Абдулхади Фарожех из медцентра «Терем», куда был доставлен молодой человек.

После того, как мужчина получил вторую дозу вакцины от Pfizer, он испытал учащенное сердцебиение, наряду с одышкой и резкими болями, которые распространялись вниз по его левой руке. В медцентре у пациента подтвердили миокардит, заболевание, которое, как отмечается, при отсутствии лечения может оказаться смертельным.