Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 325 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 1 февраля 2021 года в области зарегистрировали 348 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 71 145 случаев заражения коронавирусом.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (80 человек), Артемовского, Асбестовского, и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Верхотурья, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнетуринского и Нижнесергинского районов, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Таборинского района, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за минувшую неделю на 10% выросла заболеваемость ОРВИ.

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