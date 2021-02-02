Москва, , 12:19 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела о растрате, основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Сам Калви отказался признать свою вину в инкриминируемом ему преступлении, заявив, что никаких противоправных действий он не совершал и тем более не создавал преступную группу.

«Вину я не признаю», — заявил основатель фонда.

Читайте также: Слушания по делу Калви перенесли из-за COVID-19 у одного из обвиняемых

Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля 2019 года в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве. Следствие полагает, что он и ещё пятеро фигурантов в 2017 году под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей. Калви себя виновным не признаёт.

В ноябре 2020 года Верховный суд России освободил Майкла Калви, его партнёра Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.