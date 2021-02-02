Москва, , 12:18 — REGNUM Представитель ФСИН просит суд отменить условное наказание блогеру Алексею Навальному. Об этом 2 февраля передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С конца сентября 2020 года Навальный был на амбулаторном лечении, судя по сообщениям СМИ — свободно перемещался, давал интервью», — сказал в суде представитель ФСИН.

По его словам, Навальный за этот срок с инспекторами не связывался, хотя их телефон размещён на официальном сайте, и был объявлен в розыск.

Представитель ФСИН просит назначить ему три года и шесть месяцев лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского райсуда, где рассматривается представление ФСИН по изменению срока Алексею Навальному.