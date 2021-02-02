Москва, , 12:19 — REGNUM У органов власти в России на данный нет возможности контролировать торговлю персональными данными пользователей. Об этом 2 февраля заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Каковы реальные потоки данных и кому они продаются — проверить нечем и некому. Нет таких аудиторов. Весь сегмент независимого цифрового аудита у нас отсутствует. Поэтому ничего не стоит крупной интернет-компании просто сказать: у нас всё хорошо», — сообщил Ашманов.

По его словам, граждане России не понимают, какие у них есть права в цифровом пространстве и что эти права массово нарушаются. Поэтому необходимо вносить изменения в законодательство в части обеспечения защиты прав граждан в цифровой сфере.

«Интернет-компаниям хотелось бы бесконтрольно управлять данными граждан и вообще считать, что данные граждан — их собственность. Есть интересы государственных органов, которым нравится идея всеобъемлющего контроля. И есть интересы граждан, а СПЧ должен быть на защите интересов граждан», — заявил Ашманов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России разрабатывают концепцию защиты граждан в цифровой среде

Читайте развитие сюжета: В СПЧ заявили о праве граждан на бумажные, а не электронные документы