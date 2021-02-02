Магас, , 12:14 — REGNUM Счетная палата РФ назвала Ингушетию и Дагестан самыми отсталыми регионами России по обеспеченности спортивными объектами. В Ингушетии зафиксирован миниманый показатель в РФ — всего 16,6%, а в Дагестане — 28,5%. При этом средний уровень доступности занятий спортом по стране составил на начало 2020 года 55,7%.

Бассейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основными проблемами для возможности граждан регулярно заниматься спортом являются, по мнению аудиторов Счетной палаты, недостаточное количество физкультурно-спортивных организаций, удаленность их от мест проживания и высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг.

Так, согласно докладу СП РФ, занятия в бассейне без тренера были недоступны из-за дороговизны для 56% жителей России, а в тренажерном зале — для более 60%. Занятия с тренером из-за еще большего удорожания услуги недоступнее для 75% и 80% населения соответственно.

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