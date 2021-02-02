Липецк, , 12:13 — REGNUM В Липецкой области 2 февраля подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 21 тыс. 229 положительных тестов.

За весь период наблюдения 17 тыс. 232 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 165 — за последние сутки. 376 человек скончались.

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